В Калуге прошло первенство России по ММА среди юниоров 18-20 лет

Сегодня, 11:20
В Калуге подошло к концу Первенство России по ММА возрастной категории от 18 до 20 лет.
Стали известны результаты соревнований.
Юниоры
Весовая категория 52,2 кг:
1 Раю Илья Воронежская область
2 Цуркан Эльдар Омская область
3 Асланов Магамед ХМАО-Югра
3 Муцураев Сайд-Селим Волгоградская область
Весовая категория 56,7 кг:
1 Магомедов Гаджимурад Республика Дагестан
2 Умалатов Исмаил Республика Дагестан
3 Бырыннай Очур Республика Тыва
3 Юсупов Мухаммад Махди Самарская область
Весовая категория 61,2 кг:
1 Мирзагасанов Ислам Ставропольский край
2 Нуриев Саидей Республика Дагестан
3 Ашуралиев Саид Новосибирская область
3 Лаврушкин Артур Москва
Весовая категория 65,8 кг:
1 Лабазанов Казбек Республика Дагестан
2 Рустамов Ровшан Алтайский край
3 Вульф Герман Омская область
3 Торосян Вартан Краснодарский край
Весовая категория 70,3 кг:
1 Пирмагомедов Халил Астраханская область
2 Борисов Виктор Свердловская область
3 Бабаев Амир Республика Дагестан
3 Муртазалиев Муслим Чеченская Республика
Весовая категория 77,1 кг:
1 Шешокин Артем ХМАО-Югра
2 Ходжизода Фаррухшох Новосибирская область
3 Ибраков Эльдар Республика Дагестан
3 Исаев Гаджимурад Москва
Весовая категория 83,9 кг:
1 Сулейманов Арсен Республика Дагестан
2 Беридзе Ника Краснодарский край
3 Мутин Евгений Юрьевич Иркутская область
3 Рогачев Артем Оренбургская область
Весовая категория 93 кг:
1 Тепсаев Сулийм Чеченская Республика
2 Гулиев Байрам ХМАО-Югра
3 Ахмедов Исамудин Республика Дагестан
3 Мстоян Зураб Нижегородская область
Весовая категория 120,2 кг:
1 Шахбиев Замбек Чеченская Республика
2 Соколов Иван Санкт-Петербург
3 Аюбов Дауд Москва
3 Дусматов Жасурбек Новосибирская область
Весовая категория 120,2+ кг:
1 Омаров Магомед Республика Дагестан
2 Шабаев Муслим Астраханская область
3 Джариашвили Нодар Московская область
3 Мусаев Тимур Новосибирская область
Юниорки
Весовая категория 47,6 кг:
1. Кипер Александра Тульская область
2. Эпштейн Елизавета Московская область
3. Рюй Регина Псковская область
4. Шошкина Ульяна Архангельская область
Весовая категория 52,2 кг:
1. Хвостенко Елизавета Ивановская область
2. Петровская Моника Калининградская область
3. Семенова Анастасия Самарская область
4. Уханова Анастасия Свердловская область
Весовая категория 56,7 кг:
1. Коч Севал-Ольга Краснодарский край
2. Сизова Ксения Ивановская область
Весовая категория 61,2 кг:
1. Корнева Валерия Кемеровская область
2. Митрякова Ева Чувашская Республика
3. Перцева Татьяна Астраханская область
4. Федукова Елизавета Брянская область
Весовая категория 65,8 кг:
1. Сафонова Александра Рязанская область
2. Барская Варвара Тульская область