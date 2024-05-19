В Калуге прошло первенство России по ММА среди юниоров 18-20 лет

В Калуге подошло к концу Первенство России по ММА возрастной категории от 18 до 20 лет. Стали известны результаты соревнований. Юниоры Весовая категория 52,2 кг: 1 Раю Илья Воронежская область

2 Цуркан Эльдар Омская область

3 Асланов Магамед ХМАО-Югра

3 Муцураев Сайд-Селим Волгоградская область Весовая категория 56,7 кг:

1 Магомедов Гаджимурад Республика Дагестан

2 Умалатов Исмаил Республика Дагестан

3 Бырыннай Очур Республика Тыва

3 Юсупов Мухаммад Махди Самарская область

Весовая категория 61,2 кг: 1 Мирзагасанов Ислам Ставропольский край

2 Нуриев Саидей Республика Дагестан

3 Ашуралиев Саид Новосибирская область

3 Лаврушкин Артур Москва Весовая категория 65,8 кг: 1 Лабазанов Казбек Республика Дагестан

2 Рустамов Ровшан Алтайский край

3 Вульф Герман Омская область

3 Торосян Вартан Краснодарский край Весовая категория 70,3 кг: 1 Пирмагомедов Халил Астраханская область

2 Борисов Виктор Свердловская область

3 Бабаев Амир Республика Дагестан

3 Муртазалиев Муслим Чеченская Республика Весовая категория 77,1 кг: 1 Шешокин Артем ХМАО-Югра

2 Ходжизода Фаррухшох Новосибирская область

3 Ибраков Эльдар Республика Дагестан

3 Исаев Гаджимурад Москва Весовая категория 83,9 кг:

1 Сулейманов Арсен Республика Дагестан

2 Беридзе Ника Краснодарский край

3 Мутин Евгений Юрьевич Иркутская область

3 Рогачев Артем Оренбургская область Весовая категория 93 кг: 1 Тепсаев Сулийм Чеченская Республика

2 Гулиев Байрам ХМАО-Югра

3 Ахмедов Исамудин Республика Дагестан

3 Мстоян Зураб Нижегородская область Весовая категория 120,2 кг: 1 Шахбиев Замбек Чеченская Республика

2 Соколов Иван Санкт-Петербург

3 Аюбов Дауд Москва

3 Дусматов Жасурбек Новосибирская область Весовая категория 120,2+ кг: 1 Омаров Магомед Республика Дагестан

2 Шабаев Муслим Астраханская область

3 Джариашвили Нодар Московская область

3 Мусаев Тимур Новосибирская область Юниорки Весовая категория 47,6 кг: 1. Кипер Александра Тульская область

2. Эпштейн Елизавета Московская область

3. Рюй Регина Псковская область

4. Шошкина Ульяна Архангельская область Весовая категория 52,2 кг: 1. Хвостенко Елизавета Ивановская область

2. Петровская Моника Калининградская область

3. Семенова Анастасия Самарская область

4. Уханова Анастасия Свердловская область Весовая категория 56,7 кг: 1. Коч Севал-Ольга Краснодарский край

2. Сизова Ксения Ивановская область Весовая категория 61,2 кг: 1. Корнева Валерия Кемеровская область

2. Митрякова Ева Чувашская Республика

3. Перцева Татьяна Астраханская область

4. Федукова Елизавета Брянская область Весовая категория 65,8 кг: 1. Сафонова Александра Рязанская область

2. Барская Варвара Тульская область