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Сегодня, 11:20

В Калуге прошло первенство России по ММА среди юниоров 18-20 лет

Виктория Кравченко
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В Калуге подошло к концу Первенство России по ММА возрастной категории от 18 до 20 лет.

Стали известны результаты соревнований.

Юниоры

Весовая категория 52,2 кг:

1 Раю Илья Воронежская область
2 Цуркан Эльдар Омская область
3 Асланов Магамед ХМАО-Югра
3 Муцураев Сайд-Селим Волгоградская область

Весовая категория 56,7 кг:
1 Магомедов Гаджимурад Республика Дагестан
2 Умалатов Исмаил Республика Дагестан
3 Бырыннай Очур Республика Тыва
3 Юсупов Мухаммад Махди Самарская область
Весовая категория 61,2 кг:

1 Мирзагасанов Ислам Ставропольский край
2 Нуриев Саидей Республика Дагестан
3 Ашуралиев Саид Новосибирская область
3 Лаврушкин Артур Москва

Весовая категория 65,8 кг:

1 Лабазанов Казбек Республика Дагестан
2 Рустамов Ровшан Алтайский край
3 Вульф Герман Омская область
3 Торосян Вартан Краснодарский край

Весовая категория 70,3 кг:

1 Пирмагомедов Халил Астраханская область
2 Борисов Виктор Свердловская область
3 Бабаев Амир Республика Дагестан
3 Муртазалиев Муслим Чеченская Республика

Весовая категория 77,1 кг:

1 Шешокин Артем ХМАО-Югра
2 Ходжизода Фаррухшох Новосибирская область
3 Ибраков Эльдар Республика Дагестан
3 Исаев Гаджимурад Москва

Весовая категория 83,9 кг:
1 Сулейманов Арсен Республика Дагестан
2 Беридзе Ника Краснодарский край
3 Мутин Евгений Юрьевич Иркутская область
3 Рогачев Артем Оренбургская область

Весовая категория 93 кг:

1 Тепсаев Сулийм Чеченская Республика
2 Гулиев Байрам ХМАО-Югра
3 Ахмедов Исамудин Республика Дагестан
3 Мстоян Зураб Нижегородская область

Весовая категория 120,2 кг:

1 Шахбиев Замбек Чеченская Республика
2 Соколов Иван Санкт-Петербург
3 Аюбов Дауд Москва
3 Дусматов Жасурбек Новосибирская область

Весовая категория 120,2+ кг:

1 Омаров Магомед Республика Дагестан
2 Шабаев Муслим Астраханская область
3 Джариашвили Нодар Московская область
3 Мусаев Тимур Новосибирская область

Юниорки

Весовая категория 47,6 кг:

1. Кипер Александра Тульская область
2. Эпштейн Елизавета Московская область
3. Рюй Регина Псковская область
4. Шошкина Ульяна Архангельская область

Весовая категория 52,2 кг:

1. Хвостенко Елизавета Ивановская область
2. Петровская Моника Калининградская область
3. Семенова Анастасия Самарская область
4. Уханова Анастасия Свердловская область

Весовая категория 56,7 кг:

1. Коч Севал-Ольга Краснодарский край
2. Сизова Ксения Ивановская область

Весовая категория 61,2 кг:

1. Корнева Валерия Кемеровская область
2. Митрякова Ева Чувашская Республика
3. Перцева Татьяна Астраханская область
4. Федукова Елизавета Брянская область

Весовая категория 65,8 кг:

1. Сафонова Александра Рязанская область
2. Барская Варвара Тульская область

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