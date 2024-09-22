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Сегодня, 14:35

В команде Гана сообщили об отмене поединка против Волкова

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Поединок между россиянином Александром Волковым и Сирилом Ганом на турнире UFC 308 отменен, сообщили в команде французского бойца.

«Нам сообщили, что у Александра травма ноги. Насколько нам известно, бой попросили перенести. Но это не получится реализовать, поэтому сейчас Сирилу ищут другого соперника», — передает ТАСС слова представителя команды Гана.

На счету 35-летнего Волкова 38 побед и десять поражений. У 34-летнего Гана 12 побед при двух поражениях в карьере.

Главным событием турнира UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) станет бой между действующим чемпионом промоушена в полулегком весе Илией Топурией и обладателем титула BMF Максом Холлоуэем. В со-главном поединке встретятся австралиец Роберт Уиттакер и непобежденный уроженец Чечни Хамзат Чимаев.

Источник: ТАСС
Александр Волков
Сирил Ган

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