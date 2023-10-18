В команде Махачева оценили идею разместить цитату российского бойца в офисе UFC

В команде Ислама Махачева считают, что внесение цитаты российского бойца в офис UFC будет заслуженным шагом.

«Это абсолютно заслуженно. Ислам никогда не выбирал себе соперников, не боялся выходить против кого бы то ни было. Он просто выходит и делает свою работу», — приводит ТАСС слова представителя команды Махачева.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт заявил, что внесет одну из фраз Махачева на стену в офисе организации.

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) Махачев проведет реванш против австралийского бойца Александра Волкановски в рамках турнира UFC 294. На счету 31-летнего Махачева 24 победы и 1 поражение в ММА. В активе 35-летнего Волкановски 2 поражения при 26 победах.

Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. Россиянин занимает 3-ю строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.