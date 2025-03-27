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27 марта, 09:55

В команде Макгрегора заявили, что боец не собирается завершать карьеру

Сергей Ярошенко
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор пока не планирует завершать карьеру, сообщает ТАСС.

«Конор сейчас много участвует в общественных проектах, занимается бизнес-проектами. Но речи о завершении карьеры на данный момент не идет», — цитирует представителя команды бойца ТАСС.

Последний своой бой ирландец провел в 2021 году на турнире UFC 264, где он проиграл американцу Дастину Порье. Всего на его счету 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах.

Ранее Макгрегор посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Там боец раскритиковал действующее ирландское правительство. 21 марта он заявил, что планирует баллотироваться в президенты Ирландии.

Ирландский суд 22 ноября признал 36-летнего бойца виновным в изнасиловании, произошедшем 9 декабря 2018 года. Суд принял сторону потерпевшей Никиты Хэнд и постановил выплатить ей почти 250 тысяч евро.

Источник: ТАСС
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Конор Макгрегор
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