В команде Нурмагомедова назвали неточной информацию о крупной задолженности по налогам

В команде бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова прокомментировали информацию о крупной налоговой задолженности спортсмена.
«Информация о налоговой задолженности является неточной. Хабиб продолжается заниматься бизнес-проектами, развивать их», — цитирует ТАСС собеседника.
13 мая стало известно, что Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 306 миллионов рублей.
35-летний Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гейджи (25-5) на турнире UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.