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Сегодня, 09:50

В команде Нурмагомедова назвали неточной информацию о крупной задолженности по налогам

Виктория Кравченко
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В команде бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова прокомментировали информацию о крупной налоговой задолженности спортсмена.

«Информация о налоговой задолженности является неточной. Хабиб продолжается заниматься бизнес-проектами, развивать их», — цитирует ТАСС собеседника.

13 мая стало известно, что Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 306 миллионов рублей.

35-летний Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гейджи (25-5) на турнире UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Источник: https://tass.ru/sport/20787699
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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