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Сегодня, 11:00

В команде Волкова считают, что Ган после боя с россиянином знал, что проиграл

Руслан Минаев
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В команде российского бойца Александра Волкова уверены в том, что француз Сирил Ган понимал, что уступил в поединке на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе.

По итогам трех раундов судьи отдал победу Гане раздельным решением.

«Александра засудили, — цитирует ТАСС представителя команда Волква. — Это видели все, включая зрителей на арене. Сам Ган был недоволен решением судей, потому что понял, что проиграл».

36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.

Источник: ТАСС
Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
UFC
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