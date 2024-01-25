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Сегодня, 13:08

В команде Зайналова рассказали, что боец пока не может говорить

Виктория Кравченко
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В команде спортсмена бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Зайналова, выпавшего с 10-го этажа, сообщили, что спортсмен пока не может разговаривать.

«Он был трезв в момент произошедшего. Сейчас он в сознании, но говорить не может. Как только такая возможность появится, мы сможем узнать больше деталей произошедшего», — цитирует собеседника ТАСС.

В последнем поединке Зайналов проиграл досрочно Захару Амои. Кулачный бой проходил в Hardcore FC. Ранее в Hardcore FC высказались о состоянии здоровья Зайналова после падения.

Боец поп-ММА упал с 10-го этажа и выжил. Он пытался спасти своего кота

Источник: https://tass.ru/sport/19814345
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