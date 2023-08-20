В Международной федерации ММА отметили заслуги Федора Емельяненко в развитии единоборств

В международной федерации ММА заявили, что российский боец Федор Емельяненко внес значимые заслуги в развитие смешанных единоборств.

«Несмотря на текущие взаимоотношения, отмечаем заслуги Федора Емельяненко в развитии ММА», — приводит заявление пресс-службы Международной федерации ММА ТАСС.

Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году. В октябре 2018 года он покинул эту должность, но в июне 2022 года снова был избран главой союза.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в ММА, еще один бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.