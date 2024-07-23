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Сегодня, 18:38

Mash: в отношении Хабиба возбуждено исполнительное производство на 79,4 миллиона рублей

Сергей Разин
корреспондент
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Известия
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В отношении экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова возбуждено исполнительное производство на 79,4 миллиона рублей, сообщает Mash.

По сведениям источника, дело против 35-летнего спортсмена возбудили 5 июля. С этого времени Хабибу запрещено покидать Россию, а судебные приставы запустили процедуру поиска его имущества. У Нурмагомедова есть семейный дом в Дагестане и большой автопарк. В общей сложности Хабиб должен заплатить более 300 миллионов рублей.

Также Mash сообщает, что счета Eagle FC и благотворительного фонда Хабиба заблокированы.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гейджи. Он не потерпел ни одного поражения, одержав 29 побед в ММА.

Источник: Mash
Хабиб Нурмагомедов
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