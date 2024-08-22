В отношении Хабиба закрыли производство по взысканию долгов

Исполнительное производство в отношении экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова было закрыто после полного погашения задолженности по налогам, сообщает ТАСС со ссылкой на банк данных исполнительных производств.

Ранее стало известно, что Хабиб выплатил ФНС долг в размере 302 миллионов рублей, который СМИ обнаружили у спортсмена в начале лета. Задолженность бойца возникла из-за неуплаты налогов, пеней и штрафов по его ИП.

6 августа судебные приставы наложили арест на имущество бывшего чемпиона UFC на 79 миллионов рублей.

35-летний россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года, не потерпев ни одного поражения и одержав 29 побед в ММА.