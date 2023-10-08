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Сегодня, 14:41

В Союзе ММА России назвали отличным решение вернуть флаг страны на турниры UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента Союза ММА России Андрей Терентьев заявил, что разрешение участникам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выходить на поединки под национальными флагами является хорошей новостью и станет примером для других лиг.

«Это вообще отличная тенденция, супер. Мы очень рады этому, нужно во всех видах спорта вернуть российские флаг и гимн. Хороший ход для UFC, они не вмешиваются в политику. Кто-то должен был это начать. Думаю, что и Bellator разрешит российский флаг», — приводит слова Терентьева ТАСС.

Ранее президент UFC Дайна Уайт заявил о снятии запрета бойцам выходить на поединки с флагом страны. Полный запрет на флаги был введен UFC весной 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18942151
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