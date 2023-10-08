В Союзе ММА России назвали отличным решение вернуть флаг страны на турниры UFC

Исполняющий обязанности президента Союза ММА России Андрей Терентьев заявил, что разрешение участникам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выходить на поединки под национальными флагами является хорошей новостью и станет примером для других лиг.

«Это вообще отличная тенденция, супер. Мы очень рады этому, нужно во всех видах спорта вернуть российские флаг и гимн. Хороший ход для UFC, они не вмешиваются в политику. Кто-то должен был это начать. Думаю, что и Bellator разрешит российский флаг», — приводит слова Терентьева ТАСС.

Ранее президент UFC Дайна Уайт заявил о снятии запрета бойцам выходить на поединки с флагом страны. Полный запрет на флаги был введен UFC весной 2022 года.