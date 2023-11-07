В Союзе ММА России поздравили Махачева с первым местом в рейтинге UFC вне весовых категорий

Исполняющий обязанности президента Союза ММА России Андрей Терентьев прокомментировал «СЭ» первое место Ислама Махачева в рейтинге UFC вне весовых категорий.

Чемпион организации в легком весе опередил обладателя титула UFC в тяжелом весе — американца Джона Джонса, который теперь занимает второе место. Замыкает тройку австралиец Алекс Волкановски.

«Мы поздравляем Ислама Махачева с таким достижение как выход на первое место в рейтинге UFC вне весовых категорий. Он очень хороший боец, желаем ему дальнейших успехов в карьере», — сказал Терентьев «СЭ».

Махачев в реванше c Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.