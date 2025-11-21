В UFC не стали вести переговоры с Федором Емельяненко

В UFC отказались вести переговоры с Федором Емельяненко о бое члена его команды Вадима Немкова. В организации согласились общаться только через менеджера.

«Сначала мы зашли через несколько человек, — цитирует Немкова ТАСС. — Нам просто-напросто сказали, что не хотят дела иметь с командой Федора. Потом мы нашли менеджера и зашли через него. Ему сказали: «Ладно, мы с ними будем работать, но напрямую контакта никакого не будет — ни с Федором, ни с бойцом. Только через менеджера — все».

49-летний Емельяненко, завершивший карьеру в 2023 году, одержал 40 побед в профессиональных боях.