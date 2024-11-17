Немков — о победе Джонса: «Это говорит о его величии»

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в комментарии для отреагировал на победу чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса над Стипе Миочичем на турнире UFC 309.

«Победа впечатлила, — сказал Немков в интервью «СЭ». — Показал крутой бой, крутой уровень. То, что он разносторонний, то, что у него большой арсенал навыков, которыми он может пользоваться. Это говорит о его величии даже. Джонс в начале пробил корпус два раза, потом перевел в партер, а там локти были такие жесткие. Миочич старался встать, но Джонс контролировал. На это тоже уходят силы. Все равно сил много тратишь, когда еще долго не дерешься. Ну и плюс выходить из-под Джонса очень тяжело. Ну а так он во втором и третьем раундах пробивал корпус, просто разбил ему дыхалку, органы внутренние. Джонс методично и технично разбивал ноги, корпус, работал по голове».

Джонс нокаутировал Миочича в третьем раунде. Бойцы возглавили турнир UFC 309, который проходил в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке.