Немков: «Желаю Анкалаеву одержать яркую, красивую победу над Перейрой. Желательно досрочную»

Российский тяжеловес, экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков высказался о поединке соотечественника Магомеда Анкалаева против чемпиона UFC в полутяжелом весе бразильца Алекса Перейры.

«Думаю, на таком уровне не надо играть в игру Перейры. Перейра провоцирует, чтобы Анкалаев дрался на его территории — в стойке. Думаю, надо от этого абстрагироваться и просто стать чемпионом. Потому что у него был один шанс стать чемпионом, но он упустил в бою с Блаховичем. Сейчас не надо упускать. Не дай бог, если сейчас покажет скучный бой или проиграет, то, возможно, просто могут не дать бои в будущем. Желаю Магомеду одержать яркую и красивую победу. Желательно досрочную», — сказал Немков журналистам перед боем на турнире PFL в Дубае.

Перейра и Анкалаев возглавят турнир UFC 313, который пройдет в ночь на 9 марта в Лас-Вегасе.

25 января на турнире PFL в Дубае Немков сразится с американцем Тимом Джонсоном, в главном бою вечера Усман Нурмагомедов подерется против ирландца Пола Хьюза за чемпионский пояс в легком весе.