Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 20:15

Немков: «Хотел, чтобы Умар победил Мераба. За Россию»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец ММА, экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал победу Ислама Махачева над Ренато Мойкано, а также поражение Умара Нурмагомедова от Мераба Двалишвили.

«UFC 311? Смотрел нарезки, особо не люблю смотреть бои перед своими боями, — сказал Немков журналистам. — У Ислама быстро все прошло. Молодец, конечно, он финиширует всех. Умару чуть-чуть не хватило, может быть, сказалась травма руки. Ну и Мераб как бы не подарок, и дышит, и бьет, и борется. Плюс он физически сильный. Результаты турнира знаю, посмотрел яркие нарезки. Удивил ли результат боя Умара и Мераба? Удивил, конечно. Думал, Умар победит, надеялся. Хотел, чтобы он победил. За Россию. Мераб говорит много в сторону нашей страны, переходит на личности в отношении страны. Не очень приятно, и это не красит его с лучшей стороны».

Махачев победил Мойкано удушающим приемом в первом раунде. Нурмагомедов проиграл Двалишвили единогласным решением судей.

25 января на турнире PFL в Дубае (ОАЭ) Немков сразится с американцем Тимом Джонсоном. В главном бою вечера Усман Нурмагомедов подерется против ирландца Пола Хьюза за чемпионский пояс в легком весе.

UFC 311
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Хендрикс снялась с чемпионата Европы-2025
После матча «Барселоны» и «Бенфики» произошла драка с участием Рафиньи
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Актера Юру Борисова номинировали на кинопремию «Оскар»
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
Рютте в Давосе перепутал направление наступления на Украине
Популярное видео
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя