Немков: «Шара Буллет наносит такие удары, которые на тренировке не все могут сделать. Надеюсь, он победит Пейджа»

Сегодня, 22:55
Российский тяжеловес Вадим Немков прокомментировал «СЭ» предстоящий поединок средневеса UFC Шарабутдина Магомедова, известного по прозвищу Шара Буллет, против англичанина Майкла Пейджа.
«Интересный бой будет, — сказал Немков «СЭ». — Пейдж такой боец — непонятно, что и откуда вылетит. Необычный. Шарабутдин наносит такие удары, которые на тренировке не все могут сделать. В бою бьет бэкфисты — с одной руки, а потом сразу с другой. Бой будет интересный. Надеюсь, что победит Шара.
Буду ли ждать обращение к добрым русским мужикам от Шарабутдина после боя? Конечно. Как он к добрым русским мужикам, так и добрые русские мужики к Шарабутдину относятся».
Магомедов и Пейдж сразятся на турнире UFC Fight Night 250, который состоится 1 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
25 января в турнире PFL в Дубае Немков сразится с американцем Тимом Джонсоном, в главном бою вечера Усман Нурмагомедов подерется против ирландца Пола Хьюза за чемпионский пояс в легком весе.