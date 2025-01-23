Немков заявил, что не хочет попадать в UFC через претендентскую серию Даны Уайта

Российский тяжеловес PFL, экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в комментарии для «СЭ» порассуждал на тему возможного перехода в американский промоушен UFC.

«Готов был бы принять бой в UFC на недельном уведомлении? Смотря в какой форме, — сказал Немков «СЭ». — Если тренируешься и готовишься, то да. Если какие-то дела, если только травмы залечил, то, наверно, нет. Претендентская серия Даны Уайта? Нет. Не готов ехать на шоу Даны Уайта Contender Series, потому что какое-то имя есть, был в Bellator чемпионом долгое время. Сейчас одержу победу и попасть на Contender Series... Это для начинающих бойцов».

25 января в турнире PFL в Дубае Немков сразится с американцем Тимом Джонсоном, в главном бою вечера Усман Нурмагомедов подерется против ирландца Пола Хьюза за чемпионский пояс в легком весе.