Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 16:48

Немков отреагировал на анонс поединка между Махачевым и Гейджи: «Это будет хороший бой»

Telegram Дзен

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем бое между Исламом Махачевым и Джастином Гейджи, который состоится в июне.

«Ислам и Джастин дерутся на высоком уровне. Махачев чемпион, а Гейджи топовый боец. Это будет хороший бой», — сказал Немков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

32-летний Махачев одержал 25 побед и потерпел 1 поражение за всю карьеру в ММА. Россиянин занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Вадим Немков
Джастин Гейджи
Ислам Махачев
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Доминик Гашек заявил, что ни один россиянин не может участвовать в международных турнирах
Новак Джокович начинает новый сезон в статусе первой ракетки мира
Минэнерго США решило отказаться от российского урана
Главком ВМФ назвал современный флот ответом кораблям США с «Томагавками»
Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Материалы сюжета: Ислам Махачев — Джастин Гейджи: дата и материалы о бое за титул чемпиона UFC
Гаджиев — о бое между Махачевым и Гейджи: «Против таких ребят как Хабиб и Ислам у Джастина нет шансов»
Следующий — Гейджи, а затем — реванш. Махачев поделился планами на год
Махачев объявил, что проведет бой против Джастина Гейджи в июне
Рафаэль дос Аньос высмеял Махачева: «С каких пор он лучший боец?»
Камил Гаджиев: «Царукян не победит Махачева»
Али Абдель-Азиз: «Махачев — самый дисциплинированный дагестанец, которого я когда-либо видел»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Гаджиев считает, что бой Махачева с Эдвардсом был бы логичным продолжением карьеры Ислама