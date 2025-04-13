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13 апреля, 15:19

Немков о возможном возвращении UFC в Россию: «Будет большим шагом для сближения стран»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский боец ММА, экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в разговоре с «СЭ» оценил шансы на возвращение UFC в Россию.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия работает над возвращением UFC в страну.

«Спорт вне политики, но благодаря ему ни раз происходили сближения между странами. Это и хоккей, и единоборства. Будет хорошо, если UFC вернется в Россию. Это будет большим шагом для сближения стран. Получится ли сделать большое шоу в России? Конечно, у нас много бойцов, которые находятся в топах различных организаций», — сказал Немков «СЭ».

Последний раз турниры UFC проводились в России в 2019 году. Тогда шоу дважды прошли в Москве и один раз — в Санкт-Петербурге.

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