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Сегодня, 11:49

Немков считает, что UFC захочет его подписать: «Я был в Bellator первым в рейтинге P4P»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Вадим Немков (18-2) предполагает, что UFC будет готова его подписать, потому что он был лучшим бойцом Bellator вне зависимости от весовой категории.

«У Ярика Амосова было поражение в последнем поединке. После поражений тяжело куда-то подписаться. Я же не проигрывал после 2016 года. Сейчас у меня 12 побед подряд. Сидни Аутло чередовал победы и поражения, был середняком. Я же был в Bellator первым в рейтинге P4P. Но могут что-то предложить еще PFL и Bellator», — сказал Немков MMA.Metaratings.ru.

Немков победил Бруно Каппелоззу (15-7) сабмишном во втором раунде. Поединок состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Вадим Немков
UFC
ММА

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