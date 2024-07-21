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21 июля, 23:29

Вагабов: «Удивила живучесть Исмаилова, но смотреть на это было неприятно»

Сергей Жуков
корреспондент
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Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелой весовой категории Вагаб Вагабов поделился впечатлениями от боксерского поединка между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Рефери боя Исмаилов — Минеев в прошлом был известным боксером, чемпионом мира и СССР, Андрей Курнявка. Он до последнего давал шанс Магомеду. Исмаилов сказал, что не простит своему углу выброшенное полотенце. Живучесть свою Исмаилов показал. Если бы Минеев хотел добить, то смог бы сделать это. Силы заканчиваются же. Приятно удивила живучесть Магомеда, но смотреть на это было неприятно», — сказал Вагабов Metaratings.ru.

20 июля в главном бою вечера бокса в Москве Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей. Российские бойцы ранее дрались два раза по правилам ММА. В 2018-м — была ничья. В 2021-м Минеев нокаутировал Исмаилова в 3-м раунде.

Источник: Metaratings.ru
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