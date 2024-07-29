Вахаев: «Аспиналл — лучший боец тяжелого дивизиона UFC, а Джонс еще не проверен»

Бывший чемпион ACA Алихан Вахаев оценил шансы на победу американского чемпиона UFC Джона Джонса в бою с британцем Томом Аспиналлом.

«Если говорить конкретно о тяжелом весе, лучшим бойцом этого дивизиона я бы назвал Тома Аспиналла. У Джона Джонса только один бой в тяжелом весе. Мы не знаем, что будет с ним, если бой продлится. Мы не знаем, что будет с ним, если его соперник будет хорошо защищаться от борьбы. Да еще и наносить тяжелые удары. В тяжелом весе Джонс еще не проверен. В 93 кг он номер один в истории. Никаких сомнений. Но в тяжелом весе ему не будет так легко, как в полутяжелом», — цитирует Вахаева MMA.Metaratings.ru.

В воскресенье, 28 июля, Аспиналл одержал победу над американцем Кертисом Блейдсом в турнире UFC 304 в Манчестере (Англия). Всего на его счету 15 побед и 3 поражения в ММА. В активе Джонса 27 побед при 1 поражении, еще 1 бой с его участием был признан несостоявшимся.