Вахаев уверен, что Анкалаев победит Уокера

Бывший чемпион ACA в тяжелом весе Мухумат Вахаев высказался о повторном бое между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером.

«Анкалаев — очень крепкий пацан. Он не затеряется даже среди тяжеловесов. Природа его достаточно одарила. У меня нет никаких сомнений в том, что он выиграет у Уокера. Он уже выиграл. Чемпионский бой он давно заслужил. Не знаю, что ему еще надо сделать, чтобы обеспечить его», — приводит слова Вахаева MMA.Metaratings.ru.

Реванш между Уокером и Анкалаевым пройдет в ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе. Первый бой был признан несостоявшимся после нелегального удара со стороны Анкалаева.