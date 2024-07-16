Вахитов: «Если Блахович отбивал ноги Анкалаеву, то Перейра бьет в два-три раза сильнее»

Экс-чемпион Glory в полутяжелом весе Артем Вахитов (2-1) в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном бое между чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой (11-2) и вторым номером рейтинга в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым (18-1).

«С Анкалаевым ему [Перейре] было бы тяжеловато, хотя всякое бывает. Я смотрел бой Анкалаева с [Яном] Блаховичем, где Блахович бил лоу-кики и отбил Анкалаеву ноги. Ну, если он от Балаховича лоу-кики чувствовал, то у Перейры они в два-три раза сильнее», — сказал Вахитов «СЭ».

Вахитов дебютировал в MMA в 2023-м. На его счету две победы и одно поражение. Все бои закончились досрочно.