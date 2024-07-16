Вахитов рассказал, что спарринговал с Камару Усманом: «Он физически сильный»

Экс-чемпион Glory в полутяжелом весе Артем Вахитов (2-1) в интервью «СЭ» заявил, что уже спарринговал с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом (20-4).

«Мы работали в MMA-перчатках. Полраунда в стойке проходило, но потом он прошел [в ноги], мы поработали у сетки, и немножко, буквально в последнюю минуту, поработали в партере. Конечно, он физически сильный, опытный в плане борьбы. Интересно было постоять с ним», — сказал Вахитов «СЭ».

Вахитов дебютировал в MMA в 2023-м. На его счету две победы и одно поражение. Все бои закончились досрочно.