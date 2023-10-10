Валентина Шевченко отреагировала на возвращение флагов в UFC

Экс-чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-4) дала понять, что она рада снятию запрета на выход бойцов с флагом своей страны.

«Флаги возвращаются в UFC! Отличные новости, Дана!» — написала Шевченко в соцсетях, опубликовав фотографию с флагом Киргизии.

Шевченко и Алекса Грассо (16-3) не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США. Во время первого раунда Шевченко травмировала руку.