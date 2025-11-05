Валентина Шевченко против Вэйли Чжан: дата боя UFC 322

Валентина Шевченко (Киргизстан) и Вэйли Чжан (Китай) встретятся в соглавном поединке турнира UFC 322 в ночь на воскресенье, 16 ноября (по московскому времени). Бой пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США), на кону — пояс чемпионки в наилегчайшем весе.

ММА UFC: Шевченко — Жанг

Шевченко вернула пояс чемпионки в наилегчайшем весе после победы единогласным решением судей в трилогии с мексиканкой Алексой Грассо на турнире UFC 306. После этого Валентина провела бой с француженкой Манон Фиоро на UFC 315 и снова выиграла единогласным решением.

Вэйли дважды становилась чемпионкой UFC в минимальном весе и за карьеру провела четыре успешные защиты. После победы над американкой Татьяной Суарес на UFC 312 китаянка сменила весовую категорию.

