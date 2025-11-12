Валентина Шевченко против Вэйли Чжан: дата и время начала боя UFC 322

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет бой против китаянки Вэйли Чжан на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

Титульный бой Шевченко vs Чжан начнется ориентировочно в 7.30 по московскому времени. Советуем следить за турниром заранее.

ММА UFC: Шевченко — Жанг

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 322. За результатами вечера можно также следить в разделе UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.

В полном объеме турнир покажут платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно), начало трансляции — 2.00 по московскому времени. С 4.00 мск прямой эфир также будут вести телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), вместе с ними — платформы «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

37-летняя Шевченко в профессиональных ММА одержала 25 побед, потерпела четыре поражения и один бой завершился вничью. На счету 36-летней экс-чемпионки в минимальном весе Чжан — рекорд 26-3.