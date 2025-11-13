Валентина Шевченко против Вэйли Чжан: статистика бойцов и результаты последних боев перед UFC 322

Опубликована статистика и данные Валентины Шевченко и Вэйли Чжан перед UFC 322

Чемпионка UFC Валентина Шевченко проведет бой в наилегчайшем весе против китаянки Вэйли Чжан на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА состоится в «Медисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке (США). Титульный бой Шевченко — Чжан начнется ориентировочно в 7.30 по московскому времени (советуем следить за трансляцией заранее).

ММА UFC: Шевченко — Жанг

Статистика и данные Валентины Шевченко

Профессиональный рекорд 37-летней Шевченко в ММА — 25-4-1. Рост бойца из Киргизии — 165 см, размах рук — 170 см. В последнем бою, который состоялся 10 мая 2025-го на UFC 315, Валентина победила Манон Фиоро единогласным решением судей.

Статистика и данные Вэйли Чжан

На счету 36-летней Чжан профессиональный рекорд — 26-3. Рост бойца — 163 см, размах рук — 160 см. Предыдущий бой китаянка провела 8 февраля этого года на UFC 312, победила Татьяну Суарес единогласным решением судей и затем оставила пояс чемпионки в минимальном весе.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 322.