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Сегодня, 20:30

Валентина Шевченко: результаты бойца и статистика до UFC 306

Валентина Шевченко проведет титульный поединок против Алексы Грассо на турнире UFC 306
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валентина Шевченко.
Фото USA Today Sports
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Валентина Шевченко из Киргизии — бывшая чемпионка промоушена в наилегчайшем весе. Также спортсменка имеет рекорд по количеству защит титула UFC среди женщин (семь раз).

Шевченко проведет титульный поединок в наилегчайшем весе против мексиканки Алексы Грассо на турнире UFC 306 в ночь на 15 сентября. Вечер ММА пройдет на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Основной кард стартует в 5.00 по московскому времени.

36-летняя Валентина провела в ММА 28 боев, в которых одержала 23 победы, потерпела 4 поражения и еще один бой завершился ничьей.

В 2023 году Шевченко провела два поединка против Алексы Грассо. В сентябре бой соперниц завершился ничьей, а в марте удушением сзади победила мексиканка.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Валентина Шевченко (MMA)
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