UFC. Новости
Сегодня, 08:04

Шевченко победила Вэйли Чжан на UFC 322

Игнат Заздравин
Корреспондент
Валентина Шевченко.
Фото Global Look Press

Российский боец Валентина Шевченко одержала победу над китаянкой Вэйли Чжан в соглавном событии турнира UFC 322.

37-летняя спортсменка одержала победу решением судей и сохранила титул в наилегчайшем весе.

Россияна одержала 26-ю победу в карьере при четырех поражениях и одной ничьей. На счету китаянки теперь также 4 поражения и 26 побед.

ММА UFC: Шевченко — Чжан

«СЭ» ведет трансляцию UFC 322. В главном поединке вечера россиянин Ислам Махачев проведет титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой в полусреднем весе.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322
4

  • Valery Petrukhin

    Она - наша! Это информация для пиндосовского шлака, который лезет на наши сайты!

    16.11.2025

  • _Mike N_

    Российский боец Валентина Шевченко - каким боком Шевченко к России, если она родом из Киргизии и вышла под флагом этой страны ? Зачем писать бред ?

    16.11.2025

  • За спорт!

    Умница, Валюша! Задавила в борьбе.

    16.11.2025

  • kolos249

    Пуля была хороша! Китаянка ничего не смогла ей противопоставить.

    16.11.2025

    Валентина Шевченко (MMA)
    Вэйли Чжан
    UFC
