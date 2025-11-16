Шевченко победила Вэйли Чжан на UFC 322

Сегодня, 08:04
Российский боец Валентина Шевченко одержала победу над китаянкой Вэйли Чжан в соглавном событии турнира UFC 322.
37-летняя спортсменка одержала победу решением судей и сохранила титул в наилегчайшем весе.
Россияна одержала 26-ю победу в карьере при четырех поражениях и одной ничьей. На счету китаянки теперь также 4 поражения и 26 побед.
«СЭ» ведет трансляцию UFC 322. В главном поединке вечера россиянин Ислам Махачев проведет титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой в полусреднем весе.
Valery Petrukhin
Она - наша! Это информация для пиндосовского шлака, который лезет на наши сайты!
16.11.2025
_Mike N_
Российский боец Валентина Шевченко - каким боком Шевченко к России, если она родом из Киргизии и вышла под флагом этой страны ? Зачем писать бред ?
16.11.2025
За спорт!
Умница, Валюша! Задавила в борьбе.
16.11.2025
kolos249
Пуля была хороша! Китаянка ничего не смогла ей противопоставить.
16.11.2025