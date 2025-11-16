Шевченко победила Вэйли Чжан на UFC 322

Российский боец Валентина Шевченко одержала победу над китаянкой Вэйли Чжан в соглавном событии турнира UFC 322.

37-летняя спортсменка одержала победу решением судей и сохранила титул в наилегчайшем весе.

Россияна одержала 26-ю победу в карьере при четырех поражениях и одной ничьей. На счету китаянки теперь также 4 поражения и 26 побед.

«СЭ» ведет трансляцию UFC 322. В главном поединке вечера россиянин Ислам Махачев проведет титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой в полусреднем весе.