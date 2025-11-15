Видео
Сегодня, 15:30

Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: трансляция боя UFC 322 начнется ориентировочно в 7.30 мск 16 ноября

Валентина Шевченко и Вэйли Чжан проведут поединок на UFC 322
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Действующий чемпион UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко из Киргизии и бывшая чемпионка в минимальном весе, китаянка Вэйли Чжан проведут титульный поединок на турнире UFC 322 в ночь на воскресенье, 16 ноября. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

ММА UFC: Шевченко — Жанг

Время боя Шевченко vs Чжан: во сколько начнется поединок UFC 322

Поединок Шевченко и Чжан станет соглавным боем ивента и начнется около 7.30 по московскому времени. Советуем присоединиться к трансляции на полчаса раньше.

37-летняя Шевченко на профессиональном уровне одержала 25 побед, потерпела 4 поражения и еще один ее бой завершился вничью. Киргизка вернула пояс в бою с мексиканкой Алексой Грассо на UFC 306 14 сентября 2024 года, победив соперницу в трилогии единогласным решением судей, а потом провела одну защиту. Всего же уроженка Бишкека успешно защищала титул восемь раз.

На счету 36-летней Чжан — 26 побед и 3 поражения. Китаянка — бывшая двукратная чемпионка женского минимального дивизиона.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

Где смотреть бой Шевченко vs Чжан и другие поединки UFC 322

Трансляцию боя UFC 322 Шевченко — Чжан и других поединков главного карда турнира ведут платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 322. Отслеживать результаты боя Шевченко — Чжан, как и других поединков турнира можно в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC 322 — бой за титул в полусреднем весе между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

