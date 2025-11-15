Видео
Сегодня, 11:00

Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: во сколько начнется бой и где смотреть трансляцию UFC 322

Шевченко и Чжан проведут бой в соглавном событии UFC 322
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images, Global Look Press

Валентина Шевченко из Киргизии проведет титульный бой в женском наилегчайшем весе против китаянки Вэйли Чжан на турнире UFC 322.

ММА UFC: Шевченко — Жанг

Время начала и во сколько бой Шевченко — Чжан

UFC 322 пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) в ночь с субботы на воскресенье, на 16 ноября. Основной кард начнется в 6.00 по московскому времени, бой Шевченко и Чжан станет соглавным событием и ожидается около 7.30 мск (рекомендуем подключиться к трансляции на полчаса раньше).

37-летняя Шевченко имеет в профессиональных ММА 25 побед, 4 поражения и 1 ничью. 36-летняя Вэйли на профессиональном уровне одержала 26 побед и 3 поражения.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

Где смотреть UFC 322 и бой Шевченко — Чжан

Трансляцию главного карда UFC 322 проведут платформа UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 322. Результат боя Шевченко — Чжан и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC 322 — титульный бой в полусреднем весе между чемпионом, австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

Валентина Шевченко (MMA)
Вэйли Чжан
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
