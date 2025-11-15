Шевченко и Чжан проведут бой в соглавном событии UFC 322

Валентина Шевченко из Киргизии проведет титульный бой в женском наилегчайшем весе против китаянки Вэйли Чжан на турнире UFC 322.

ММА UFC: Шевченко — Жанг

Время начала и во сколько бой Шевченко — Чжан

UFC 322 пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) в ночь с субботы на воскресенье, на 16 ноября. Основной кард начнется в 6.00 по московскому времени, бой Шевченко и Чжан станет соглавным событием и ожидается около 7.30 мск (рекомендуем подключиться к трансляции на полчаса раньше).

37-летняя Шевченко имеет в профессиональных ММА 25 побед, 4 поражения и 1 ничью. 36-летняя Вэйли на профессиональном уровне одержала 26 побед и 3 поражения.

Где смотреть UFC 322 и бой Шевченко — Чжан

Трансляцию главного карда UFC 322 проведут платформа UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 322. Результат боя Шевченко — Чжан и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC 322 — титульный бой в полусреднем весе между чемпионом, австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.