Вальтер Уокер и Луи Сазерленд встретятся на турнире UFC 321

Бразилец Вальтер Уокер и шотландец Луи Сазерленд встретятся в предварительном карде турнира UFC 321 на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 25 октября.

ММА UFC: Уокер — Сазерленд

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире бой покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

Начало поединка Уокер — Сазерленд ожидается около 18.30 по московскому времени, рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

Проживающий в Москве Уокер в профессиональных ММА оформил 14 побед и потерпел два поражения. Сазерленд выиграл 5 боев и потерпел 3 поражения.