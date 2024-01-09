Вартанян: «Царукян неудобен для Оливейры»

Боец ММА Эдуард Вартанян оценил шансы в поединке между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.

«Думаю, соотношении в этом поединке 60 на 40 в пользу Царукяна. Он провел хороший лагерь, находится в хорошей форме и неудобен для Оливейры. Арман оказывает давление, точно бьет. Чарльз хорош в разменах, а Царукян бьет осторожно и способен контратаковать. Как раз последний бой с Дариушем это прекрасно показал», — приводит слова Вартаняна «РБ Спорт».

Бой между Царукяном и Оливейрой пройдет14 апреля на UFC 300. На счету Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.