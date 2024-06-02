Вартанян назвал разницу между Махачевым и Хабибом

Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян сравнил бойцовский стиль непобежденного россиянина Хабиба Нурмагомедова и чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

«У Хабиба есть такая черта, он готов обострять. Такой у него психотип давления. У него был характерный и очень интересный бой с Глейсоном Тибау — тот сносил Хабиба, но все было кость в кость. У Нурмагомедова все бои такие за счет кардио и давления.

Махачев больше экономит силы — у него нет супер взрывов, и он не устает так сильно, как большинство бойцов UFC. Когда дрались Мойкано и Добер, у них резко упали скорости после того, как дважды поборолись в первом раунде. Во втором раунде они были как в воде. Такого у Ислама нет», — приводит слова Вартаняна MMA.Metaratings.

В главном событии турнира UFC 302 Ислам Махачев досрочно одолел американца Дастина Порье, применив удушающий прием в пятом раунде. 32-летний спортсмен успешно провел третью защиту титула в легком весе.