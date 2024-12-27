Вартанян назвал слабую сторону Махачева

Российский боец ММА Эдуард Вартанян рассказал «СЭ» о слабых сторонах Ислама Махачева. Вартанян помогает готовиться Арману Царукяну, которому предстоит провести бой с Махачевым за чемпионский пояс UFC.

«Не видно новых техник, — сказал Вартанян «СЭ». — Раньше он работал более разнообразно, делал зацепы, зашагивания, а сейчас только клинчует. Это говорит о том, что он не хочет больше тратить энергию, он уверен в себе, и это является его слабой стороной. Колени? Да, стал лучше работать, но ты же не будешь все время коленями работать. От коленей легко защищаться, пододвигать таз к сопернику, руку забирать внутрь. Тут ничего сложного, это быстро все отрабатывается».

Поединок Махачева и Царукяна состоится 18 января в турнире UFC 311. В первом поединке в 2019 году Махачев победил единогласным решением судей.