Вартанян: «Было бы интересно посмотреть бой Махачева и Царукяна»

Российский боец ММА в легком весе Эдуард Вартанян поделился мнением о возможном поединке Ислама Махачева против Армана Царукяна.

«Мне интересно посмотреть этот бой. Но как решит Ислам, — это уже его дело. Арман — первый номер, кто еще? Нет больше никого. У Царукяна есть борцовская база, он может переводить Махачева, что показал в первом бою. У Армана другие скорости, он быстрее и точнее Ислама. На этом можно строить тактику технической работы и использовать сильные стороны», — сказал Вартанян Metaratings.

В ночь с 1 на 2 июня на турнире UFC 302 Ислам Махачев провел третью защиту титула чемпиона UFC в легком весе. В поединке против Дастина Порье он одержал победу сабмишеном в пятом раунде.