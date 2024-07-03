Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 18:03

Вартанян проведет поединок по ММА на турнире «Наше Дело»

Эдуард Вартанян.
Фото Пресс-служба «Наше Дело»
Telegram Дзен

Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян возглавит турнир «Наше Дело 85», который состоится в августе, сообщает пресс-служюа промоушена.

Победитель гран-при ACA сразится по правилам ММА с соперником, имя которого будет объявлено позднее. Поединок пройдет по правилам смешанных единоборств: 3 раунда по 5 минут.

На турнире «Наше Дело 82» Эдуард Вартанян одержал победу над Дамиром Исмагуловым раздельным решением судей. Всего на профессиональном ринге боец провел 29 поединков и одержал 25 побед.

Дамир Исмагулов
Эдуард Вартанян
0
Читайте также
Чемпион мира по легкой атлетике Жак Фрайтаг найден мертвым в ЮАР
Загитову заподозрили в романе с Егором Кридом
Суд вынес приговор пытавшимся вступить в ВСУ сыновьям священника Ащеулова
Эрдоган ждет чемпионства, «оранжевое» наслаждение и кроссовки в румынской штрафной. Что произошло на Евро-2024 после выхода в 1/4 финала Нидерландов и Турции
Рябков исключил контакты с США после сближения их БПЛА с самолетами РФ
Ребенок утонул в бассейне оздоровительного комплекса в Алтайском крае
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

UFC Эдвардс — Мухаммад: дата проведения турнира и бои главного карда UFC 304