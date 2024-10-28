Вартанян считает Чимаева фаворитом в поединке с Дю Плесси

Победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян считает Хамзата Чимаева фаворитом в потенциальном поединке с чемпионом UFC в среднем весе Дрикусом Дю Плесси.

«Чимаев сломал челюсть Уиттакеру. Я предполагал, что если в первых двух раундах Уиттакер сумеет оказать сопротивление и показать борьбу, то у него были бы шансы. Но все закончилось плачевно. Думаю, что у чемпиона Дрикуса Дю Плесси не будет шансов против Чимаева», — приводит Metaratings слова Вартаняна.

Чимаев выиграл все 14 поединков в профессиональной карьере в ММА. У Дю Плесси 22 победы и 2 поражения.