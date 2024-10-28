Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 05:57

Вартанян считает Чимаева фаворитом в поединке с Дю Плесси

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян считает Хамзата Чимаева фаворитом в потенциальном поединке с чемпионом UFC в среднем весе Дрикусом Дю Плесси.

«Чимаев сломал челюсть Уиттакеру. Я предполагал, что если в первых двух раундах Уиттакер сумеет оказать сопротивление и показать борьбу, то у него были бы шансы. Но все закончилось плачевно. Думаю, что у чемпиона Дрикуса Дю Плесси не будет шансов против Чимаева», — приводит Metaratings слова Вартаняна.

Чимаев выиграл все 14 поединков в профессиональной карьере в ММА. У Дю Плесси 22 победы и 2 поражения.

Источник: Metaratings

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Тео не станут продавать, а Станкович делает скучную и слишком прагматичную команду? Что произошло после матча «Спартака» с «Пари НН»
Диетолог рассказала о пользе принципа «гарвардской тарелки»
Пилот Ferrari Сайнс выиграл Гран-при Мексики чемпионата «Формула-1»
Медведев сыграет на «мастерсе» в Париже после скандала в 2023 году
Медведь покусал лыжника на Камчатке во время тренировки
Радио ЦАХАЛ сообщило о ликвидации стратегического оборонного потенциала Ирана
Сегодня
Вчера
Неделя