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Сегодня, 12:07

Эдуард Вартанян: «Багов сильнее Хабиба»

Виктория Кравченко
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Победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян (25-4) считает, что пятый номер рейтинга ACA в легком весе Али Багов (32-11) физически сильнее экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Багов вообще, я думаю, самый сильный легковес. Может даже в мире, — сказал Вартанян «Вестнику MMA». — Я работал с Хабибом, Багов сильнее Хабиба физической силой. Просто Хабиб постоянно раздергивает, работает по этажам, не будет уставать, будет идти и идти. Багов устает. Он очень сильно экономит силы. Посмотри его бои, его даже Андрей Кошкин переводил, а Кошкин — ударник. Но в конечном итоге Багов выиграл, потому что он три раунда забрал. Багов распределяет силы, а Хабиб постоянно работает, ты не можешь продохнуть, ты постоянно находишься под напряжением».

Багов победил Артема Резникова (24-7) техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 24 декабря на ACA 168 на «ЦСКА Арене» в Москве.

Нурмагомедов и Багов дрались в 2010-м на турнире Golden Fist Russia, где победу одержал Нурмагомедов.

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