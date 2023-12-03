Вартанян считает, что Царукян должен побеждать Махачева за счет геймплана и молодости

Боец MMA Эдуард Вартанян прокомментировал победу Армана Царукяна над Бенейлом Дариушем на турнире UFC в Техасе.

«UFC сейчас лучше дать Махачеву бой с Царукяном, нежели с Оливейрой. Это будет заслуженно. Арман должен побеждать Ислама за счет четкого геймплана, жажды реванша и молодости», — приводит слова Вартаняна «РБ Спорт».

3 декабря на турнире UFC в Техасе Царукян нокаутировал Бенейла Дариуша в первом раунде. Теперь на счету Армана 21 победа и три поражения.

Махачев — действующий чемпион в легком весе. В последнем поединке в октябре этого года на UFC 294 в Абу-Даби он нокаутировал Алекса Волкановски в первом раунде.

Первый бой Махачева и Царукяна состоялся в апреле 2019 года. Махачев тогда победил решением судей.