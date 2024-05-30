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Сегодня, 17:20

Вартанян считает, что Махачев досрочно победит Порье

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский легковес Эдуард Вартанян сделал прогноз на поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье в турнире UFC 302.

«Я традиционно буду не верить в Порье. Думаю, что у него нет каких-то навыков, которые он мог бы противопоставить Исламу Махачеву. Думаю, что Ислам победит досрочно», — приводит слова Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

2 июня в главном событии турнира UFC 302 в Ньюарке (США) Махачев сразится с Порье. Последний поединок Махачев провел в октябре 2023 года в Абу-Даби с австралийцем Александром Волкановски. Он одержал победу нокаутом в первом раунде.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Дастин Порье
Ислам Махачев
Эдуард Вартанян
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