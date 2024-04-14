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Сегодня, 13:40

Эдуард Вартанян: «Царукян — самый серьезный соперник для Махачева»

Давид Хачатрян
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Российский боец Эдуард Вартанян (25-4) считает, что у Армана Царукяна (22-3) есть все шансы победить чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1).

«Даже когда Арман проиграл этому поляку [Матеушу] Гамроту, я говорил, что все равно Арман — самый серьезный соперник [для Махачева]

Арман делает работу над ошибками. Мы все видели, что Арман может бороться с Исламом Махачевым. Это было пять лет назад. В данном случае зачем ему бороться, если он тогда [в первом бою] перебивал в стойке Ислама Махачева? Вопрос в том, что он сам навязывал борьбу, которую проигрывал. Вот это ключевой ошибкой его было», — сказал Вартанян «СЭ».

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Арман Царукян
Ислам Махачев
Эдуард Вартанян
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