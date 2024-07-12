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Сегодня, 13:30

Вартанян: «Волков «разобьет» Гана»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский легковес Эдуард Вартанян поделился мнением о поединке Александра Волкова с французом Сирилом Ганом.

«Если говорить прямо, то это хорошая возможность для Александра взять реванш и продемонстрировать свою работу, которую он проделал после первого поединка. Думаю, что Волков «разобьет» Гана и выиграет этот бой. Я и в прошлый раз думал так же. Просто тогда ему не хватило концентрации», — приводит слова Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

12 июля AgFight сообщил, что Волков и Ган проведут реванш на UFC 308 26 октября.

Ранее бойцы уже встречались на UFC Fight Night 190. Поединок проходил в Лас-Вегасе 26 июня. Тогда победу единогласным решением судей одержал Ган.

В ночь на 23 июня Волков единогласным решением судей победил Сергея Павловича. Всего на счету 35-летнего россиянина 38 побед и 10 поражений в ММА.

Источник: Metaratings
Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
Эдуард Вартанян
UFC
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