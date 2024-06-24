Вартанян заявил, что Алискеров просто не успел перестроиться в бою с Уиттакером

Российский легковес Эдуард Вартанян отреагировал на поражение Икрама Алискерова в поединке с Робертом Уиттакером.

— Почему Алискеров не попытался перевести бой в партер?

— Любой, абсолютно любой поединок в смешанных единоборствах начинается со стойки. Икрам просто не успел перестроиться.

— Бытует мнение, что его команда допустила ошибку, приняв бой на коротком уведомлении...

— Алискеров сделал это намеренно. Он хотел завоевать авторитет. Ну, как говорится, не получилось, но это никак не скажется на его дальнейшей карьере, — заявил Вартанян MMA.Metaratings.ru.