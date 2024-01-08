Эдуард Вартанян: «Сейчас я возвращаюсь в Россию»

Победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян (25-4) заявил, что ведет переговоры о бое в России, но допустил, что еще раз попытается подписаться в UFC.

«Пока идут переговоры. Сейчас я возвращаюсь в Россию. Есть два предложения. Посмотрим, что за предложения. Может даже, я проведу один бой, и продолжу дальше [пытаться подписаться в UFC]. Я себе время дал до лета. Если не получится до лета подписаться в UFC, то, скорее всего, я продолжу карьеру в ACA, если, конечно, меня там ждут», — сказал Вартанян «Вестнику MMA».

Ранее Вартанян заявил, что его шансы подписать контракт с UFC равны 10 процентам.