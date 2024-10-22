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Сегодня, 20:09

Василевский назвал преимущества Ракича перед боем с Анкалаевым

Руслан Минаев
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Российский боец Вячеслав Василевский поделился мнением о бое Магомеда Анкалаева и Александра Ракича на турнире UFC 308.

«Я работал с Ракичем в зале American Top Team пять-шесть лет назад, это очень хороший и габаритный ударник. Мы ходили на утренние тренировки по боксу и тайскому боксу, делали отработки и спарринги без борьбы. Я тогда его не знал, хотя он дрался в UFC. Ракич — сильный боец, не супермедийный. Дадут ли Анкалаеву титульный бой в случае победы? Почему нет. Хотелось бы, чтобы дали. Человек столько дерется и побеждает сильных соперников. У него уже был один шанс подраться за пояс, надо дать второй», — цитирует Василевского «РБ Спорт».

Бой Анкалаева и Александара Ракича пройдет 26 октября в турнире UFC 308 в Абу-Даби.

32-летний Анкалаев выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года. Он владел титулом чемпиона WFCA в полутяжелом весе. Также имеет достижения в боевом самбо и любительском ММА, чемпион мира, мастер спорта России международного класса. Анкалаев занимает 2-ю строчку в рейтинге UFC в полутяжелом весе.

Источник: РБ Спорт
Александр Ракич
Магомед Анкалаев
UFC
ММА

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