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Сегодня, 12:29

Василевский прокомментировал бой Алискерова и Уиттакера

Виктория Кравченко
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Экс-чемпион М-1 Вячеслав Василевский оценил выступление российского бойца Икрама Алискерова в поединке с австралийцем Робертом Уиттакером.

«Полный декласс. Причем, не понятны причины. Да, Уиттакер опытный и выше уровнем, но не должно быть такого доминирования. Наверное, переволновался Икрам из-за обрушившейся на него возможности. Перегорел еще до боя. Может, ему и не по силам было победить Роберта, но побиться он мог, мог дать конкурентный бой. Не сомневаюсь в этом. Поэтому еще до выхода в октагон психологический момент и ответственность выбили его из строя», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.

Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Уиттакер жестко вырубил Алискерова. Икрам оказался не готов к топ-уровню

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-aliskerov-peregorel-i-proigral-uittakeru-eshe-do-boya-375695/
Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
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